Vicdan Gemisi Malta’da saldırıya uğradı

VICDAN GEMİSİ MALTA’DA SALDIRIYA UĞRADI

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Vicdan Gemisi, Malta’nın yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Yaşanan olay sonrasında geminin durumu ve hukuki süreçle ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vicdan Gemisi’nde yer alan Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuk Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, Gazze Dayanışma Platformu Başkanı Necmettin Irmak, Mavi Marmara Medya Koordinatörü Ekrem Kubilay Karadeniz, aktivist Mecit Bağcivan ve Gazzeli hukukçu Roma Numanoğlu katıldı. Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemiye yönelik hava saldırısının ardından bir kriz masası oluşturdu. Olayla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ve Malta’da bir gözlem masası kurulduğu duyurulurken, bu konudaki raporun Mavi Marmara’da yayımlanacağı belirtildi.

İNSANİ YARDIM YOLLARININ AÇILMASI GEREKEN BİR KONUYDU

Vicdan Gemisi’nde bulunan Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, “İnsani yardımların ulaştırılması için bir sivil toplum kuruluşu olarak en tabii hakkımız olan baskı kurma, bilgilendirme ve bu konuda gündem etme gücümüzü kullanmaktır. Bizler uzunca bir uğraş sonrasında vicdan gemisini hazırladık. Bizim talebimiz net. Gazze’ye giden insani yardım yollarının açılması.” diye konuştu. Songür, Gazze’deki durumu ve meydana gelen olayı ayrıntılı şekilde anlatarak, “Olayın yaşandığı 1 Mayıs’ı 2 Mayıs’a bağlayan gece Vicdan Gemisi üzerinde çok ilginç şeylere şahit olduk. Aslında vicdan gemisi sadece vurulmadı. O gece karartıldı. İnternet erişimi engellendi. Elektrikleri kesildi. İtalya’daki sahil güvenliği ile olan iletişimimiz sonrasında sinyallerimiz bloke edildi. Amerika’nın desteğiyle İsrail eliyle yapılmış bir saldırıdır.” ifadelerine yer verdi.

VICDAN GEMİSİ’NİN HAREKETİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Vicdan Gemisi’nin teknik sorunlar yaşadığını bildiren Songür, “Vicdan gemisinin şu an için hareket etmesi zor görünüyordur. Belki birkaç aylık bir tersane sürecimiz olacak. Hali hazırda gemide 12 mürettebatımız hala bekliyor. Daha onların tahliyesini gerçekleştirmedik.” dedi. Geminin onarımı için başka ülkelere çekilmeyi planladıklarını belirten Songür, ablukayı kırma görevlerinin ana sloganları olduğunu ve gerekli hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

İSRAİL’İN TERÖRÜ AVRUPA’YA KADAR ULAŞTI

Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuk Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, “İsrail’in terörü ve askeri tecavüzü, Avrupa’nın göbeğine kadar ulaştı.” diyerek saldırının büyüklüğüne dikkat çekti. Avrupa medyasının ve siyasetinin konuyla ilgili yaklaşımını eleştiren Dişli, “Bu süreçte Acil bir projeksiyon oluşturarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına geçtik.” açıklamasında bulundu. Malta makamlarının iş birliği sağlamakta isteksiz olduğunu ifade eden Dişli, “İki gün önce Başbakanın açıklamaları bu konuda ciddi bir baskının neticesi oldu ve şu anda böyle bir sürece girildi.” şeklinde konuştu.