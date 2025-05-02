Vicdan Gemisi’nin Saldırısı Protesto Edildi

VİCDAN GEMİSİ’NİN SALDIRIYA UĞRAMASI
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ‘Vicdan Gemisi’, Malta’nın yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına maruz kaldı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, geminin batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
DERNEK BAŞKANINDAN YARDIM ÇAĞRISI
Gemide bulunan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, uluslararası yardım talebinde bulundu. Dernek üyeleri, saat 20.30 sıralarında İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Sloganlar atarak İsrail’i kınayan kalabalık, okunan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.