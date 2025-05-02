Vicdan Gemisi Saldırıya Uğradı

GEMİ SALDIRIYA UĞRADI

Gazze’ye insani yardım göndermek amacıyla hareket eden ‘Vicdan Gemisi’, Malta açıklarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, yapılan saldırıda geminin batma riski taşıdığını bildirdi.

YARDIM ÇAĞRISI VE PROTESTO

Gemide yer alan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Dernek üyeleri, akşam saat 20.30 civarında İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Kalabalık, sloganlar eşliğinde İsrail’i kınadı ve okunan basın açıklamasının ardından herhangi bir olay yaşanmadan dağıldı.