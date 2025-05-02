Haberler

Vicdan Gemisi Saldırıya Uğradı

GEMİ SALDIRIYA UĞRADI

Gazze’ye insani yardım göndermek amacıyla hareket eden ‘Vicdan Gemisi’, Malta açıklarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, yapılan saldırıda geminin batma riski taşıdığını bildirdi.

YARDIM ÇAĞRISI VE PROTESTO

Gemide yer alan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Dernek üyeleri, akşam saat 20.30 civarında İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Kalabalık, sloganlar eşliğinde İsrail’i kınadı ve okunan basın açıklamasının ardından herhangi bir olay yaşanmadan dağıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaza, İnegöl’de meydana geldi.

İnegöl'de bir otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Sürücü, kaza sonrası araçta sıkışarak hastaneye kaldırıldı.
Haberler

İnegöl’de Otomobil Kamyona Çarptı

İnegöl'de bir otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücüsü yaralandı. Genç, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.