“Vicdansız Anne, Bebeğini Çöpe Bıraktı”

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında, Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak’ta yaşanan olayda, Suriye uyruklu bir kişi çöp dökerken bir ağlama sesi duydu. Konteynere bakan kişi, içinde bir bebek bulunan yastık kılıfını gördü ve hemen komşularına durumu bildirerek yardım istedi. Komşuları da durumu polis ve sağlık ekiplerine aktardı. Ekipler, plasentasıyla birlikte bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini belirledi. Bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNEYİ BULMA ÇABALARI

Olayın hemen ardından, bebeği bırakan anneyi bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki evlerde yaşayan kişilerle görüşmeye başladı. Çöp konteynerinin yakınındaki bir evde yaşayan Suriye uyruklu H.E.S. adlı kadından şüphelenen ekipler, kadının ifadesine başvurdu. H.E.S., polislere bebeği evinin banyosunda doğurduğunu ve ardından çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti. 5 çocuk annesi olan H.E.S.’nin eşinin yurt dışında bulunduğu ve bebeği yasak bir ilişki sonucu dünyaya getirdiği bilgisi edinildi.

GÖZALTINA ALMA VE SERBEST BIRAKMA

H.E.S., gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Meram Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. Bebeğin tedavisinin ardından devlet korumasına alınması bekleniyor.