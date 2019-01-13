Vicdansızlığın böylesi!

Olay, dün akşam saatlerinde Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir kadın, beraberinde getirdiği bebeği, terminalin tuvaletindeki bir kabine bıraktıktan sonra hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kısa süre sonra bebeğin ağlama sesini duyan görevliler, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUK HASTANESİNE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri bebeği tedbir amacıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırdı. Polis ise, olayla ilgili çalışma başlattı. Terminalin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bırakan şahsın M.E. olduğunu belirledi. Şahsın, terminale Diyarbakır’dan geldiği de belirlendi. M.E.’nin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü de öğrenildi.