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Victor Musa, Leeds’e Altı Gol Attı

VİCTOR MUSA’NIN TARİHE GEÇEN PERFORMANSI

Manchester United’ın 18 yaşındaki yeteneği Victor Musa, Leeds United’a karşı oynanan maçta ilk yarıda 45 dakika içinde tam 6 gol atarak dikkatleri üzerinde topladı. Manchester United U18 takımı, bu tarihi mücadelede rakibini 13-1 yenerek unutulmaz bir zafer kazandı. Musa’nın olağanüstü performansı, A takıma da göz kırpıyor.

TAKIMIN FIRTINA GİBİ BAŞLANGICI

Genç Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Adam Lawrence yönetiminde maça adeta bir fırtına gibi başladı. Henüz 2. dakikada ilk golünü atan Musa, 15 dakikada üst üste üç gol atıp rakip savunmayı çaresiz bıraktı. Bu gollerin ardından, durdurulamaz bir hale gelen Musa, 17. dakikada dördüncü golü, 25. dakikada ise beşinci golü kaydetti.

TARİHİ SKORLA DEVREYİ KAPATTILAR

Musa’nın altıncı golü ise ilk yarının sonlarına doğru geldi ve takım, devreyi 9-0 gibi tarihi bir skorla kapatmayı başardı. Bu maç, genç futbolcunun kariyerindeki unutulmaz anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

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