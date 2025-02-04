More
Spor

Victor Nelsson Roma Transferini Değerlendirdi

victor-nelsson-roma-transferini-degerlendirdi

ROMA’NIN YENİ TRANSFERİ VICTOR NELSSON KİRALANDI

Serie A takımlarından Roma, Galatasaray’dan Victor Nelsson’u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralamış durumda. Bu transferin ardından Danimarkalı savunmacı, imza atmasının hemen ardından kulübün resmi hesabında açıklamalarda bulundu.

NELSSON’UN DUYGU DURUMU VE GELECEK HEDEFİ

Victor Nelsson, açıklamalarında “Biraz stresliydi ama…” diyerek yeni başlangıcının getirdiği heyecanı dile getiriyor. Bu dönemde Roma ile olan ilişkisini güçlendirmek ve takımına katkı sağlamak için elinden geleni yapmaya kararlı görünüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

BP’den Irak’a 25 Milyar Dolarlık Yatırım

BP, Kerkük'teki dört petrol ve doğalgaz sahası için 25 yıl boyunca 25 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. Anlaşmanın yakında imzalanması öngörülüyor.
Gündem

Anadolu Efes Sermaye Artırımı Bildirimi

Anadolu Efes, 4 Şubat 2025'te KAP'a yaptığı açıklamada, kayıtlı sermaye tavanını artırma kararı aldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.