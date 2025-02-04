Victor Nelsson Roma Transferini Değerlendirdi

ROMA’NIN YENİ TRANSFERİ VICTOR NELSSON KİRALANDI

Serie A takımlarından Roma, Galatasaray’dan Victor Nelsson’u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralamış durumda. Bu transferin ardından Danimarkalı savunmacı, imza atmasının hemen ardından kulübün resmi hesabında açıklamalarda bulundu.

NELSSON’UN DUYGU DURUMU VE GELECEK HEDEFİ

Victor Nelsson, açıklamalarında “Biraz stresliydi ama…” diyerek yeni başlangıcının getirdiği heyecanı dile getiriyor. Bu dönemde Roma ile olan ilişkisini güçlendirmek ve takımına katkı sağlamak için elinden geleni yapmaya kararlı görünüyor.