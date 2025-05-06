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Victor Osimhen, 5. Yıldızı Takacağız

VİCTOR OSIMHEN’DEN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu elde ederek 5. yıldızı takacaklarına inandığını belirtti. Osimhen, bunun için her şeyini vermeye hazır olduğunu ifade etti. Nijeryalı futbolcu, bir reklam filminin etkinliği sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

FUTBOLU SEVİYORLAR

26 yaşındaki oyuncu, Türkiye’de ve Galatasaray’da oynamaktan ne kadar mutlu olduğunu dile getirerek, “Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok çok keyif aldım ve keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar, büyük bir tutkuyla bağlılar. Ben ve ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, onları söylüyor. Ayrıca Türkiye’nin en büyük takımı Galatasaray’da görev almaktan da çok mutluyum” dedi.

HER ŞEYİ VERECEĞİM

Osimhen, Süper Lig’de geçen hafta Sivasspor maçında attığı 2 gol ile kariyerinin en golcü sezonuna ulaştığını vurguladı. “Buraya gelmeden önce herhangi bir şekilde birinin gol rekorunu kırayım ya da önüne geçeyim gibi bir amacım yoktu. Sadece kaliteyi artırmak için buradayım. Takıma, hocama, başkanıma, yönetime ve buraya gelmem için verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Buradayken 5. yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı, şu anda ona odaklandık ve 5 maç boyunca bunun için her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray’ın başarısı” şeklinde konuştu.

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