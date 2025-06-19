Victor Osimhen Al Hilal’i İstiyor

GALATASARAY’DA VİCTOR OSIMHEN TRANSFERİ İÇİN SICAK GELİŞMELER

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’le ilgili olarak merak edilen bir konuyu gündeme getiren sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi basınında yer alan haberlere göre Al Hilal’in yeni teknik direktörü Simeone Inzaghi, yönetimle yaptığı görüşmede Osimhen’in transfer edilmesini talep ediyor. İtalyan teknik adam, “Victor Osimhen’i istiyorum” ifadesiyle isteğini net bir şekilde belirtiyor.

AL HİLAL, OSIMHEN İÇİN YENİ TEKLİFLERDE BULUNACAK

Geride kalan haftalarda, Al Hilal’in 45 milyon euroluk ilk teklifine Victor Osimhen’in olumlu yanıt vermediği biliniyor. Ancak Suudi Arabistan ekibinin, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için 50 milyon euro üstünde bir teklif yapabileceği düşünülüyor.

OSIMHEN’İN GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geçen sezon 41 maçta sahne alan Victor Osimhen, bu süreçte 37 gol atıp 8 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.