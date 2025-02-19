Victor Osimhen’den Gelecek İçin Yeni Adımlar

GALATASARAY’DA KALMA KARARI

Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, sezon sonuna kadar takımıyla devam etme kararı alıyor. Geleceği hakkında önemli bir adım atan Osimhen, menajerini değiştirmiş durumda. Özellikle Chelsea ve Manchester United gibi büyük kulüplerin ilgisi bulunmasına rağmen, bu teklifleri sezon sonuna ertelemeyi tercih ediyor.

DEVLER LİGİ KRİTERİ

Osimhen, transfer olacağı takımda “Devler Ligi” kriterini belirlemiş durumda. Çaykur Rizespor ile yapılan maçta attığı gollerle Galatasaray’a zafer kazandıran Osimhen, Süper Lig şampiyonluğu hedefine odaklanmış durumda. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, ünlü menajer Roberto Calenda ile yollarını ayıran Osimhen, yeni bir temsilci ile anlaşma yaptı. Takımda kalmaya karar vermesine rağmen, transfer seçeneğini sezon sonunda değerlendirmeye alacak.

NAPOLI’DE BONSERVİSİ VAR

Osimhen’in bonservisi şu an Napoli kulübünde bulunuyor. Yıldız futbolcunun temel hedefi, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe transfer olabilmek.