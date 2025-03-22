Victor Osimhen, Espirili Cevabıyla Viral Oldu

NIJERYA ULAŞTIĞI GALİBİYETLE İLERLİYOR

Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Nijerya, deplasmanda karşılaştığı Ruanda’yı Victor Osimhen’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuç, Nijerya’nın elemelerde elde ettiği ilk galibiyet oldu.

OSIMHEN’İN ESPRİSİ SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Maç sonrası Victor Osimhen, kendisine yöneltilen “Chelsea mi, Manchester United mı?” sorusuna “Neden ikisi değil?” diyerek esprili bir yanıt verdi. Bu eğlenceli tepkisi, sosyal medyada büyük yankı buldu. Taraftarlar, Nijeryalı forvetin Premier Lig’e olası bir transferinde umutlu olurken, bazıları ise oyuncunun Galatasaray’da mutlu olduğunu ve transfer söylentilerine pek aldırış etmediğini belirtiyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ AMA KİŞİLİĞİ PARLAK

Osimhen’in geleceği hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, bu olay onun futbol kariyerinin yanı sıra eğlenceli kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.