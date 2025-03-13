Victor Osimhen Galatasaray’a Hayranlığını Anlatıyor

YILDIZ FUTBOLCUDAN GALATASARAY’IN DEĞERİNE ÖVGÜ

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, eski Trabzonspor oyuncusu John Obi Mikel’in sunduğu “The Obi One Podcast” programına katılarak sarı-kırmızılı takım hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Osimhen, Türkiye’nin en iyi kulübü olan Galatasaray’ın kendisi için ne kadar özel olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE’DE HİSSEDİLEN SAMİMİ KARŞILAMA

Osimhen, Türkiye’de yaşamın harika olduğunu belirterek, “Geldiğim andan itibaren inanılmaz bir karşılama olacağını hissettim. Bu kulübün benim için bir aileden çok daha fazlası olduğunu göstermesi, burada olmaktan gerçekten ayrıcalıklı hissettiriyor.” dedi. Duyduğu sıcak karşılama nedeniyle soyunma odasına girdiğinde burayı evinden daha sıcak hissettiğini ifade etti.

BÜYÜK BİR AİLENİN PARÇASI OLMAK

Osimhen, Galatasaray destekçilerinin uçağını takip etmesiyle ilgili yaptığı yorumda, “Uçaktayken bu kadar insanın havaalanında bekleyeceğini bilmiyordum. Bu, benim için bir film sahnesi gibiydi.” diyerek taraftarların ilgisinin kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Galatasaray’daki oyuncularla olan sıcak ilişkisinin kendisini daha da özel hissettirdiğini vurguladı.

YEREL KÜLTÜRE HIZLI ADAPTASYON

Osimhen, Türkiye’ye geldiğinde çay kültürüne hızla adapte olduğunu ve bunun sosyal hayatta önemli bir yer edindiğini belirtti. “İnsanlarla, kültürlerine hızlıca adapte olmak benim için önemli. Bu şekilde daha çok seviliyor” ifadesini kullanarak Türk kültürüne uyum sağlama konusundaki düşüncelerini paylaştı.

KULÜBÜN AMACINA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMAK

Osimhen, Galatasaray’da oynamanın kendisine sağladığı avantajlardan bahsederek, “Kulübün hedefleri hakkında bilgim oldu. Teknik direktörle yaptığım görüşmede bunları anladım. Hem benim hem de onların hedeflerinin aynı olduğunu görmek, burada olmaktan beni gerçekten mutlu ediyor.” dedi. Sezon içinde gösterdiği performansa dair ise, “Hala yüzde 100 formuma ulaşmadım ama ben buraya kazanmak için geldim.” şeklinde konuştu.

KENDİSİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Osimhen, kendi gelişimine dikkat ederek, “Kendim en büyük eleştirmenim. İyi bir oyuncuya dönüşmek için daha fazlasını yapabilirim. Takımım ve arkadaşlarım için savaşmaya hazırım.” diyerek, takım oyununa olan bağlılığını ifade etti. Ayrıca, “Önemli olan takımın kazanması” görüşünü dile getirdi.

GALATASARAY İLE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Osimhen, Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek, “Bu benim için önemli. Galatasaray ile şampiyon olursam, takımdaki en mutlu kişi ben olacağım.” dedi. Takımın yenilgisiz performansını sürdürmek ve sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek için inançta olduğunu vurguladı. “Her şey mümkün. Bu sezon harika işler çıkardık.” diye ekledi.