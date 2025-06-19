Victor Osimhen, Galatasaray’ı düşünüyor

İLERİDEKİ TRANSFER İHTİMALİ

Galatasaray’daki geleceği belirsiz olan Victor Osimhen, transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkesinde Daddy Freeze/Youtube kanalına konuşan Nijeryalı yıldız, bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. “Sana doğru milyonlar geliyor Arabistan’dan?” şeklindeki sözlere yanıt veren Osimhen, “Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım ve dinleniyorum. Galatasaray’daki gollerime ait klipleri, artılarımı ve eksilerimi izliyorum. Bu benim gelişmemi sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

GOL PERFORMANSI VE BAŞARILARI

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu 41 karşılaşmada 37 gol atarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Ayrıca, 8 asist yaparak takımına olan katkısını da artırdı. Osimhen’in bu başarılı performansı, transfer spekülasyonlarını da beraberinde getiriyor.