Victor Osimhen, Galatasaray’ın 5. Yıldız Hedefi

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon şampiyon olmak ve 5. yıldızı takmayı hedeflediklerini ve her maçta bu başarıyı elde etmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirtti. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada hat-trick yapan Osimhen, maç sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Osimhen, “Kulüp olarak amacımız 5. yıldız ve her maçta bunu başarmak için mücadele ediyoruz. Bunu başaracak çok sayıda oyuncuya sahibiz, birlik içinde mücadele ediyoruz. İlk defa Galatasaray formasıyla hat-trick yaptım. Daha fazlasının da geleceğine inanıyorum. En önemlisi 5. yıldız ve bu yolda ilerliyoruz” dedi.

BİR ŞAMPİYON DİNAMİKLERİ

Osimhen, kazanılan penaltının atılması için tercihini Morata’dan yana kullandığını ve topu İspanyol futbolcuya verdiğini söyledi. “Normalde penaltıyı benim atmam gerekiyor fakat Morata da listedeki futbolculardan bir tanesi. Aynı zamanda takım içerisinde de önemli bir figür” diyen Osimhen, Morata’nın takıma geldiğinden beri bütün futbolculara destek olduğunu ve deneyimlerini paylaştığını vurguladı. “Beraber birbirimize karşı saygı ve sevgi çerçevesinde ilişki sürdürüyoruz. O da golünü atmış oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. 5. yıldıza da çok fazla katkısı olacağından eminim” ifadesini kullandı.

HERKESİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ

Osimhen, kulüpteki herkesin önemli bir role sahip olduğunu belirtti. “Başkandan hocamıza, yardımcı hocamıza hepimizin saygı çerçevesinde çalışması gerekiyor. Aynı zamanda aşçımızın da temizlikçimizin de bütün çalışanlarımızın da hangi görevde olursa olsun oyunculara her zaman destek olduğunu unutmamak gerekiyor” diye konuşan Nijeryalı futbolcu, bu gizli kahramanlara saygı göstermenin önemine değindi.

GELECEK PLANLARI

Transfer söylentileri hakkında da konuşan 26 yaşındaki oyuncu, “Daha önceden de net bir şekilde söylediğim gibi sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan hocam ve başkanla sezon sonunda konuşmayı yapacağız” dedi. Osimhen, Galatasaray’ın çok sevdiği bir kulüp olduğunu ve burada bulunduğu için mutlu hissettiğini de ekledi.

İLİŞKİLERİNE DEĞİNİYOR

Barış Alper Yılmaz ile saha içinde geliştirdiği iyi ilişkiye dikkat çeken Osimhen, “Bütün takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var. Barış da inanılmaz bir oyuncu. Sürekli kalitesiyle, karakteriyle çok ileri seviye olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu. Osimhen, genel anlamda takım arkadaşlarıyla olan uyumunun yüksek olduğuna inandığını ve daha fazlasını yapabilecekleri konusunda umutlu olduğunu sözlerine ekledi. Bunun sonucunda, röportajın ardından kendisini görmek isteyen iki çocuğa eşofman üstünü vererek yardımda bulundu.