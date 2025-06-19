Victor Osimhen Gelecek Hakkında Konuştu

OSIMHEN’DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Victor Osimhen’in Galatasaray’daki geleceği, gündemdeki en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız, ülkesinde Daddy Freeze’in YouTube kanalına katılarak transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu. “Sana doğru milyonlar geliyor Arabistan’dan?” sorusuna yanıt veren Osimhen, “Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım ve dinleniyorum. Galatasaray’daki gollerime ait klipleri, artılarımı ve eksilerimi izliyorum. Bu benim gelişmemi sağlıyor” dedi.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Victor Osimhen, geçen sezon Galatasaray formasıyla toplamda 41 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 gol atmayı başaran Nijeryalı golcü, ayrıca 8 golde asist yaparak takımına katkı sağladı. Performansıyla dikkat çeken Osimhen, önümüzdeki dönemde hangi yolda ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.