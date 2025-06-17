Victor Osimhen’in Geleceği Belirsiz

GALATASARAY’DA FORMAYI GİYEN OYUNCUNUN GELECEĞİ

2024-2025 sezonunda Galatasaray forması giyip sezonu iki kupayla tamamlayan Victor Osimhen’in geleceği hâlâ belirsizliğini sürdürüyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in CEO’su Esteve Calzada, Nijeryalı golcü hakkında BBC Sport’a açıklamalarda bulundu. Calzada, takımda gerçekten gelmek isteyen oyuncuları alacaklarına vurgu yaptı ve “Hedefimiz en büyük oyuncular. Oldukça hırslıyız ama oyuncunun da bu konuda istekli olması gerekiyor ve transferin her iki taraf için de uygun olması şart” dedi.

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Calzada açıklamalarına devam ederek, “CEO olarak rolüm, kulübü verimli şekilde yönetmek. Böylece en büyük oyuncuları almak için elimizde mümkün olan en büyük bütçe olur ama her ne pahasına olursa olsun değil. Bu yüzden bazen pazarlıklardan çekiliyoruz. Çünkü biz gerçekten gelmek isteyen oyuncuları istiyoruz, sadece para için gelenleri değil” ifadelerini kullandı. Bu duyurular, Osimhen’in transfer durumu hakkında daha fazla spekülasyona yol açıyor.