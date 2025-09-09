Victor Osimhen’in Sakatlık Durumu Gündemde

Sakatlık Durumu Gündemde

Son dönemin en dikkat çeken futbol yıldızlarından biri olan Victor Osimhen, milli takımında oynadığı maçta sakatlanıp sakatlanmadığıyla ilgili haberler gündemde. Taraftarlar ve spor camiası, Osimhen’in sakatlık durumu ve sağlık durumu hakkında net bilgi almak için gelişmeleri yakından izliyor. Konuyla ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

Ruanda Maçındaki Sakatlık

Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Ruanda karşılaşmasının 33. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu bırakmak zorunda kaldı. Mücadele sırasında bileğine sert bir darbe alan Osimhen, acı içinde yerde kalırken, teknik ekibi tarafından saha dışına alınarak tedaviye alındı. Genç futbolcunun sakatlık durumu maç sonrasında merakla bekleniyor.

Sezonu Kapama Riski

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, cumartesi günü Dünya Kupası elemeleri kapsamında Ruanda karşısında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapama riskiyle karşılaşıyor. Maçın ardından Pazar sabahı kaval kemiğinde görülen morluk ve şiddetli ağrılar, Osimhen’in durumu hakkında büyük endişe yarattı. Sol ayak bileğine aldığı darbenin ardından kaval kemiğinde morluk oluşan genç futbolcu için Nijerya’ya özel bir uçak gönderilerek tedavi sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

Resmi Açıklama ve Tedavi Süreci

İstanbul’a ulaştıktan sonra MR’ı çekilen Victor Osimhen’in sakatlık durumu netlik kazandı. Galatasaray Kulübü, resmi açıklamasında, “Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde gerçekleştirilen tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta dereceli sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönebilmesi için gerekli tedavi süreci başlatılmıştır.” ifadelerine yer verdi. Bu durum, Osimhen’in sahalardan yaklaşık 4 ila 6 hafta uzak kalabileceğini gösteriyor.

Gelecek Maçlar ve Belirsizlik

Victor Osimhen’in sakatlığı nedeniyle önümüzdeki ligdeki Eyüpspor, Frankfurt, Konya ve Alanyaspor karşılaşmalarında forma giymesi şimdilik zor görünüyor. Ancak tedavi sürecinin seyri ve oyuncunun iyileşme durumu netleşmediği için kesin bir karar henüz verilmiş değil. Futbolcunun son durumu, yapılacak kontrollerle birlikte daha iyi anlaşılacak.

Futbol Kariyeri ve Başarıları

1998 yılında Nijerya’nın Lagos eyaletinde dünyaya gelen Victor Osimhen, futbol macerasına Ultimate Strikers Academy’de başladı. 2015 yılına gelecek olan FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. O dönem verdiği bir röportajda “Didier Drogba benim futbol idolüm” diyen Osimhen, Drogba’yı oyunu ve kişiliği ile örnek aldığını belirtmişti.

Avrupa Kariyeri

Avrupa kariyerine 2017’de Almanya’nın Wolfsburg kulübünde başlayan Osimhen, burada beklenen çıkışı yakalayamadı. Ancak 2018-2019 sezonunda Belçika’nın Charleroi takımında kiralık olarak geçirdiği dönemde 36 maçta 20 gol atarak dikkat çekti. Bu performansı, Fransız ekip Lille’in ilgisini çekti ve transferi 22,4 milyon euro karşılığında gerçekleşti. Lille’de 38 maçta 18 gol ve 6 asistle etkili olan Osimhen, ardından İtalya’nın Napoli kulübüne 80 milyon euro karşılığında transfer oldu. Napoli formasıyla 133 maça çıkarak 76 gol ve 18 asistle takımının önemli oyuncularından biri haline geldi. 2022-2023 sezonunda Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşadı. Ancak Kasım 2021’de Inter ile oynanan bir maçta yaşadığı kafa darbesi sonucu ciddi bir sakatlık geçirdi ve yüz kemiklerinden ameliyat oldu. O tarihten beri özel koruyucu maske ile sahaya çıkmakta. Osimhen, milli takım düzeyinde de dikkat çekiyor. Nijerya A Milli Takımı formasıyla çıkmış olduğu 40 maçta 26 gol kaydederek, Afrika’nın en etkili forvetleri arasında yer alıyor.