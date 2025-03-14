Haberler

Victor Osimhen’in Sezon Performansı ve Ücreti

OSIMHEN’İN PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray’da tüm kulvarlarda 29 maçta görev aldı. Osimhen, toplamda 23 gol atarken, 5 asist de yaptı. Süper Lig’de 21 maçta 17 gol ve 4 asist kaydetti. UEFA Avrupa Ligi’nde ise 7 maçta 6 gol ve 1 asist ile dikkat çekti.

TRANSFER DETAYLARI

Galatasaray, Napoli’den 1 yıllığına kiralanan oyuncunun transferi için herhangi bir ücret ödenmeyeceğini, oyuncunun sezonluk maaşının ise 6 milyon € olacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.” ifadelerine yer verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Pist Bisikleti Uluslar Kupası’na Türkiye Damgası

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın açılış gününde Ramazan Yılmaz, elemelerde 5. olarak Türkiye'yi finalde temsil etmeye hak kazandı. Yarışlara 44 ülke ve 300 sporcu katıldı.
Haberler

Samsun’da Tütün ve Makaron Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 18 bin 800 makaron, 30 kilogram tütün ve bir sigara sarma makinesi ele geçirildi. Bir kişi de gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.