Victor Osimhen’in Sezon Performansı ve Ücreti

OSIMHEN’İN PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray’da tüm kulvarlarda 29 maçta görev aldı. Osimhen, toplamda 23 gol atarken, 5 asist de yaptı. Süper Lig’de 21 maçta 17 gol ve 4 asist kaydetti. UEFA Avrupa Ligi’nde ise 7 maçta 6 gol ve 1 asist ile dikkat çekti.

TRANSFER DETAYLARI

Galatasaray, Napoli’den 1 yıllığına kiralanan oyuncunun transferi için herhangi bir ücret ödenmeyeceğini, oyuncunun sezonluk maaşının ise 6 milyon € olacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.” ifadelerine yer verildi.