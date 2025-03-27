Victor Osimhen’in Yerine Gelecek İsim Açıklandı

GALATASARAY’IN GOLCU ARAŞTIRMALARI

Galatasaray, Victor Osimhen’in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif golcü arayışlarını sürdürüyor. İtalya’da bu noktada dikkat çeken isim ise Mateo Retegui. “Peki kim bu Retegui?” sorusu, futbolseverler arasında fazlasıyla merak uyandırıyor.

RETEGUİ’NİN PROFİLİ

Mateo Retegui, şu an Atalanta’da forma giyiyor. Bu sezon ligde 22 gol atarak önemli bir başarı yakalayan genç futbolcu, henüz 25 yaşında. “Geneo’dan Atalanta’ya 15 milyon euro gibi bir transfer ücretiyle gelen Mateo Retegui için Galatasaray önemli bir operasyon yürütüyor.” ifadesi, kulübün Retegui için yürüttüğü çalışmaları gözler önüne seriyor.