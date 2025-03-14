Victor Osimhen Süper Lig’de Rekor Kırdı

OSIMHEN’İN MUHTEŞEM PERFORMANSI

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesinde muazzam bir performans sergiledi. Yıldız forvet, attığı gollerle kariyerinde önemli bir rekora imza attı. Sarı-kırmızılı takımının sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldığı maçta 3 kez fileleri havalandırarak Galatasaray formasıyla ilk hat-trick’ini gerçekleştirdi.

KARİYER REKORU VE GOL KRALLIĞI

Bu sezon Galatasaray forması giydiği 22 Süper Lig karşılaşmasında 20 gol atan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde en yüksek gol ortalamasını (0.91) yakaladığı bir sezonu geçiriyor. Maç öncesinde ligde 18 golü bulunan RAMS Başakşehir’in golcüsü Krzysztof Piatek’in sadece 1 gol gerisinde ikinci sırada yer alan Osimhen, gerçekleştirdiği bu hat-trick ile gol sayısını 20’ye yükselterek gol krallığında zirveye çıktı.