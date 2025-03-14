Victor Osimhen Süper Lig’de Şov Yapıyor

OSIMHEN, ANTALYASPOR MAÇINDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Galatasaray forması ile dikkat çeken Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’i etkilemeye devam ediyor. Nijeryalı golcü, 28. haftada oynanan Antalyaspor karşılaşmasını da gollerle süsledi. Yıldız futbolcu, maçın ilk yarısında 2 kez rakip kaleyi buldu. Osimhen, 30. dakikada Alvaro Morata’nın asistinde, 45+4. dakikada ise Barış Alper Yılmaz’ın pasında gol sevinci yaşadı.

HAT-TRICK İLE GOL KRALLIĞI ZİRVESİNDE

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Osimhen, 52. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla bir gol daha atarak hat-trick yapmış oldu. Bu durum, onun sarı-kırmızılı formayla elde ettiği ilk hat-trick. Daha önce Napoli forması ile 2 kez ligde hat-trick gerçekleştiren Osimhen’in bu başarıyla birlikte toplam hat-trick sayısı 3’e ulaştı. Antalyaspor karşısında kaydettiği gollerle Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de attığı son 15 golün 10’unun Nijeryalı golcüden geldiği de göz önüne serildi.

LİGDEKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Karşılaşma öncesinde ligde 18 golü bulunan Başakşehir’in Krzysztof Piatek’inin bir gol gerisinde ikinci sırada yer alan Osimhen, bu hat-trick ile gol sayısını 20’ye çıkararak gol krallığında zirveye yerleşti.