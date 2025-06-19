Haberler

Victor Osimhen, Transfer Konusunda Açıklama Yaptı

VİCTOR OSIMHEN’DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray’daki geleceği merak uyandıran Victor Osimhen, transfer durumu hakkında bazı açıklamalar yaptı. Nijeryalı yıldız, Daddy Freeze’in YouTube kanalında yaptığı konuşmada, “Sana doğru milyonlar geliyor Arabistan’dan?” sorusuna yanıt verdi. Osimhen, “Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım ve dinleniyorum. Galatasaray’daki gollerime ait klipleri, artılarımı ve eksilerimi izliyorum. Bu benim gelişmemi sağlıyor.” şeklinde konuştu.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Victor Osimhen, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm turnuvalarda 41 maça çıkma başarısı gösterdi. Bu 41 karşılaşmada, Nijeryalı golcü 37 gol atarken, 8 golde de asist yapmayı başardı. Galatasaray taraftarının gözdesi olmaya devam eden Osimhen, geleceği hakkında çıkacak haberleri takip ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Peren Birsaygılı Mut, Siyonist Edebiyatı İnceledi

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kuruluşunda etkili olan 30 siyonist yazarın eserlerini ve dönemin yayın organlarını derinlemesine inceledi.
Haberler

Edirne Vali Yardımcısı Vefat Etti

Ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, hem meslektaşları hem de halk tarafından sevilen bir isimdi. Valilik, vefatına üzüntüyle yanıt verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.