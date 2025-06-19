Victor Osimhen, Transfer Konusunda Açıklama Yaptı

VİCTOR OSIMHEN’DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray’daki geleceği merak uyandıran Victor Osimhen, transfer durumu hakkında bazı açıklamalar yaptı. Nijeryalı yıldız, Daddy Freeze’in YouTube kanalında yaptığı konuşmada, “Sana doğru milyonlar geliyor Arabistan’dan?” sorusuna yanıt verdi. Osimhen, “Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım ve dinleniyorum. Galatasaray’daki gollerime ait klipleri, artılarımı ve eksilerimi izliyorum. Bu benim gelişmemi sağlıyor.” şeklinde konuştu.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Victor Osimhen, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm turnuvalarda 41 maça çıkma başarısı gösterdi. Bu 41 karşılaşmada, Nijeryalı golcü 37 gol atarken, 8 golde de asist yapmayı başardı. Galatasaray taraftarının gözdesi olmaya devam eden Osimhen, geleceği hakkında çıkacak haberleri takip ediyor.