Victoria’da Saldırıda 2 Polis Öldü

AVUSTRALYA’DA POLİSLERE YÖNELİK SALDIRI

Avustralya’nın Victoria bölgesinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda, iki polis memuru yaşamını yitirdi. Olay, Porepunkah kasabasında yerel saatle 10.30 civarında meydana geldi. Saldırıda ayrıca bir polisin de yaralandığı ifade ediliyor.

ŞÜPHELİ İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Victoria Polisi, saldırganın olay yerinden kaçtığını ve şu an nerede olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunmadığını belirtti. Şüpheliyi yakalamak için geniş ölçekli bir arama çalışması başlatıldığı duyuruldu. Ayrıca Porepunkah ve çevresindeki yerleşim birimlerine, ikinci bir bildiriye kadar evlerde kalmaları ve bölgeye seyahat etmemeleri yönünde uyarılar yapıldı.