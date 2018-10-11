Vida, Şenol Güneş’ten özür diledi

Beşiktaşlı oyuncu Vida, son maçta yaşananlar nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş’ten özür diledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli ara dönüşü orta saha kurgusunda değişikliğine gidecek.

Yaşanan puan kayıplarından mutsuz olan Şenol Güneş’in özel önlemler planlıyor.

Kırmızı kart cezası nedeniyle 1 maç ceza alacak olan Domagoj Vida’nın yokluğunda Gary Medel’i stopere çekecek olan Güneş, takımın pas oyunundaki eksiklerini gidermeyi de hedefliyor.

Teknik heyet Oğuzhan ile yeni 10 numara Adem Ljajic ikilisinin beraber oynaması için varyasyonlar deneniyor.

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