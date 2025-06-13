Videolu Oyun Perakendecisi GameStop, Bitcoin Rezervlerini Artırıyor

GAMESTOP TAHVİL İHRACINI ARTIRDI

Video oyun perakendecisi GameStop, Bitcoin rezervlerini artırma niyetiyle planladığı tahvil ihracını 2,25 milyar dolara çıkardığını açıkladı. Ancak bu stratejik adım, yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı ve şirketin hisselerinde önemli bir düşüş görüldü. Şirketin dönüştürülebilir tahvil ihracı, yatırımcılar arasında endişe yaratırken, hisseler ilk finansman duyurusunun hemen ardından yüzde 22 değer kaybederek sert bir düşüş yaşadı.

TAHVİL SATIŞINDAN BEKLENEN GELİR

Perşembe günü tamamlanan tahvil satışından yaklaşık 2,23 milyar dolarlık net gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu gelirin şirketin kripto para stratejisinde kullanılacağı ifade ediliyor. Perakende devi, mayıs ayında 513 milyon dolar değerinde 4.710 Bitcoin satın almıştı ve bu durum, kurumsal hazine yönetiminde yeni bir dönem başlangıcı olarak yorumlanıyor. Şirket yönetimi, mart ayında belirttiği dijital varlık yatırım politikasına bağlı hareket ettiğini ve elde edilen fonları genel kurumsal amaçlar için kullanacağını belirtti.

Halihazırda dünyanın en büyük 11. kurumsal Bitcoin sahibi olan GameStop, 2032 vadeli tahvillerden elde edeceği gelirle bu pozisyonunu genişletmeyi hedefliyor. Ancak finansal sonuçlar açısından zor bir dönem yaşayan şirketin ilk çeyrek gelirleri 732,4 milyon dolar civarında gerçekleşti. Bu rakam, analist beklentilerinin gerisinde kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik bir azalmaya işaret ediyor. Fiziksel oyun satışlarındaki düşüş ve dijital dönüşüm süreci gelir kaybının ana sebeplerinden sayılıyor.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN BENZER STRATEJİLERİ

Benzer yolları takip eden diğer kurumsal yatırımcılar da borçlanma yoluyla Bitcoin pozisyonlarını artırıyor. Sektörde en fazla Bitcoin sahibi olan bir teknoloji şirketinin haziran ayında 1 milyar dolarlık hisse arzı yaptığı dikkat çekti. Bu gelişmeler, kurumsal sektörde Bitcoin’e olan ilginin günden güne arttığını ve geleneksel şirketlerin dijital varlıkları hazine yönetimi stratejilerinin bir parçası haline getirdiğini ortaya koyuyor.

YATIRIMCILARIN TEPKİSİ

Yatırımcıların tepkisi ise oldukça net bir biçimde ortaya çıkıyor: Hisse senedi piyasaları, şirketin agresif borçlanma stratejisinin ve Bitcoin yatırımlarının riskli olduğunu düşünüyor. Özellikle temel iş kolundaki gelirlerin düşüş trendinde olması, hissedarların kaygılarını artırıyor. Ancak uzun vadede, Bitcoin’in değer kazanması durumunda şirketin bu cesur adımının fayda sağlayabileceği değerlendiriliyor.