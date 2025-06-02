Vietnam, 2030’da Yapay Zeka Yaygınlaştıracak

YAPAY ZEKANIN YAYGINLAŞTIRILMASI

Vietnam, 2030 yılına kadar yapay zekanın topluma yaygınlaştırılmasını ve Güneydoğu Asya’da bu alanda ilk üç arasında yer almayı amaçlıyor. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Ulusal Dijital Dönüşüm Departmanı Başkan Yardımcısı Ho Duc Thang, hükümetin ulusal yapay zeka stratejisinin, ülkenin çeşitli kesimlerine, ücra dağlık bölgelerdeki öğrencilerden büyük şehirlerdeki girişimcilere kadar yapay zekayı erişilebilir hale getirmeyi hedeflediğini ifade ediyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ KATKILAR

Ho Duc Thang, yapay zekanın sosyal yaşamın her alanında yer alacağını, doktorların daha hızlı teşhis koymalarını sağlayarak öğretmenlere daha iyi eğitim vermeye destek olacağını ve hava tahminlerinin doğruluğunu artıracağını belirtiyor. Ayrıca, strateji çerçevesinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülke genelinde yaklaşık 1.000 üst düzey yapay zeka uzmanı ve 50.000 yapay zeka mühendisinden oluşan bir bilgi ağı geliştirilmesi planlanıyor.