Vietnam’da 2 Çocuk Politikasına Son Verildi

DOĞUM ORANLARINI ARTIRMAK AMAÇLI YENİ DÜZENLEMELER

Vietnam, doğum oranlarını artırmak için uzun süredir uygulanan 2 çocuk politikasını sonlandırdı. Vietnam Ulusal Meclisi, aileleri 2 çocukla sınırlayan düzenlemelerin kaldırılmasına yönelik yasa değişikliğini oyladı. Bu değişiklikle, 1988 yılından itibaren yürürlükte olan düzenlemeler son buldu ve ailelerin 2’den fazla çocuk sahibi olmalarının önü açıldı.

ÇİFTLERE ÖZGÜRLÜK TANINIYOR

Sağlık Bakanı Dao Hong Lan, yeni yasal düzenlemeyle çiftlerin kaç çocuk sahibi olacakları ve bunun zamanlaması konusunda özgür karar verebileceğini vurguladı. Vietnam’daki doğum oranları son yıllarda ciddi bir düşüş gösteriyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla bir kadının yaşamı boyunca doğurması beklenen ortalama çocuk sayısı 1,91’e geriledi. Ayrıca, erkek çocuk sahibi olma arzusu nedeniyle cinsiyet dengesizliği problem olarak öne çıkıyor.

ÇİN ÖRNEĞİ VE DİĞER ÜLKELERDEKİ GELİŞMELER

Vietnam’daki bu gelişme, benzer politikaları olan diğer ülkelerdeki değişimlerle paralellik gösteriyor. Örneğin, Çin de 1980’lerden bu yana uyguladığı “tek çocuk” politikasını sonlandırarak, önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2’ye yükseltti, ardından 2021’de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasal değişiklik gerçekleştirdi.