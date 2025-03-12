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Vietnam’da Balıkların Canlı Pişirilmesi Tepki Topladı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Vietnam’da bir restoranda balıkların canlı bir şekilde kızgın yağa atılarak pişirildiği anların yayımlanması, sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Bu görüntülerde balıkların hala hareket ederken kızartıldığı ve müşterilere bu şekilde servis edildiği görüldü.

İNSANLARDAN GELEN TEPKİLER

Videonun altında “Allah ıslah etsin sizi”, “Aşağılık bunlar”, “İnsan bunu nasıl yapabilir?”, “Her şeyin bir adabı var”, “İnsanoğlu’nun gözünü para hırsız kör etmiş” gibi ifadelerle birçok yorum yapıldı. Hayvan hakları savunucuları ve pek çok sosyal medya kullanıcısı, bu uygulamanın vahşet içerdiğini belirterek ciddi şekilde tepki gösterdi.

Bu durum, etik gıda tüketimi ve hayvan refahı üzerine yeniden tartışmaları gündeme getiriyor. Toplumda bu tür uygulamaların ne kadar kabul edilebilir olup olmadığı hakkında çeşitli görüşler ortaya çıktı.

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