Vietnam’da Kajiki Tayfunu Alarm Durumu İlan Edildi

VIETNAM’DA TAYFUN ALARMI VE TAHLİYELER

Vietnam’da Kajiki Tayfunu’na karşı acil durum ilan edildiği bildirildi. Yetkililer, bu süreçte 586 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıklarken, 400 yerleşim biriminin sel ve heyelan riski altında olduğu belirtildi. Ülkede eğitime bir günlüğüne ara verildi.

TAFYUNUN ETKİLERİ VE HAVA ŞARTLARI

Kajiki Tayfunu, Çin’in Hainan eyaletini etkiledikten sonra Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam’a ulaştı. Vietnam Ulusal Meteoroloji Ajansı’ndan yapılan açıklamada, bölgede rüzgar hızının saatte 118 ile 133 kilometre arasında değiştiği vurgulandı. Tayfun karaya ulaşmadan önce Vietnam’ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar meydana geldi. Ülke genelindeki plajlar kapatılırken, eğitime de bir günlüğüne ara verildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI VE ALTYAPI ÖNLEMLERİ

Vietnam Sivil Havacılık İdaresi, Thanh Hoa ve Quang Binh bölgelerindeki iki havalimanında uçuşların güvenlik önlemleri gereği iptal edildiğini aktardı. Ayrıca, birçok tren seferinin de askıya alındığı kaydedildi. Yetkililer, ani sel ve heyelan riskine karşı halkı uyararak evde kalmalarını tavsiye etti.

HÜKUMETİN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, tahliye çalışmalarında kullanılmak üzere helikopterlerin dahil edilmesini önerdi. Acil durum nedeniyle öncelikli bölgelerde tahliye ve ihtiyaç durumunda arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 16 bin 500 asker ve 107 bin paramiliter personel görevlendirildi.

SAVUNMA HAZIRLIKLARI VE ÇİN’İ ETKİLEYEN SINIR ÖNLEMLERİ

Vietnam Başbakan Yardımcısı Tran Hong Ha, Ha Tinh’deki Dan Truong İlkokulu’nu ziyaret ederek fırtınadan etkilenen kişilere destek oldu. Ayrıca, Çin’in büyükelçiliği Vietnam’daki vatandaşlarına önlemler almaları konusunda uyarıda bulundu; Ulaştırma Bakanlığı ise tayfun nedeniyle ikincil afet riskine karşı uyanık olunması gerektiğini duyurdu.

PGeçtigimiz Yılın Yagi Tayfunu Deneyimi

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Vietnam, Yagi Tayfunu’nun etkisi altında kalmıştı. Bu tayfun, resmi verilere göre yaklaşık 500 kişinin ölmesine ve 1,5 milyondan fazla hanenin elektriksiz kalmasına yol açmıştı.