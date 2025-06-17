Vietnam, Da Nang’da Serbest Ticaret Bölgesi kuruyor

HÜKÜMETTEN SERBEST TİCARET BÖLGESİ ONAYI

Vietnam hükümeti, ülkenin orta kesiminde yer alan Da Nang kentinde ülkenin ilk serbest ticaret bölgesinin kurulmasına onay verdi. Yerel VnExpress gazetesinde yayımlanan habere göre, yaklaşık 1.881 hektarlık bir alan üzerinde inşa edilecek bu bölgenin, Asya Pasifik bölgesinin önemli bir ekonomi, lojistik ve teknoloji merkezi olacağı düşünülüyor.

STRATEJİK BAĞLANTI NOKTASI HEDEFİ

Da Nang Serbest Ticaret Bölgesi, uzun vadede küresel ve bölgesel tedarik zincirlerinde önemli bir bağlantı noktası olmayı amaçlıyor. Şu an itibarıyla Da Nang, Vietnam’da yüksek teknoloji parkı, derin su limanı, uluslararası havalimanı ve gelişen bir lojistik ağına aynı anda ev sahipliği yapan tek şehir olarak dikkat çekiyor.