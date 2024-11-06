“Vietnam’da Pilotlar Saklı: Uçak Kazası”

UÇAK DÜŞMESİ KAZASI

Vietnam Savunma Bakanlığı, Binh Dinh eyaletinin merkezinde Rus yapımı Yak-130 hafif savaş eğitim uçağının düştüğünü duyurdu. Düşüş esnasında paraşütle atlayan iki hava kuvvetleri pilotunun kayıp olduğu ifade edildi. Kazanın, pilotların zorlu hava koşullarında iniş yapmaya çalışırken gerçekleştiği bildirildi. Bakanlık, “İniş takımları serbest bırakılamadı ve pilotlar tarafından alınan acil durum önlemleri başarılı olamadı” şeklinde bir açıklama yaptı.

ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİ

Hava kuvvetlerinin hem havada hem de karada arama-kurtarma çalışmalarını koordine ettiği bildiriliyor. Vietnam, askeri ürünler konusunda büyük ölçüde Rusya’ya bağımlı durumda ve bu nedenle ekipman ile silah tedarikçilerini çeşitlendirmeye yoğun bir şekilde çabalıyor. Bu durum, ülkenin askeri kapasitesini geliştirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.