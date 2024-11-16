“Vietnam’dan Getirilen Jackfruit Talebe Yetişemiyor”

ÜRETİMİ ARTIRMA ÇABALARI

Antalya’nın Alanya ilçesinde Tunahan Soylu (31), 5 yıl önce Vietnam’dan getirttiği jackfruit meyvesini başarıyla yetiştirmeyi başardı. Bu yıl meyvenin ikinci hasadını yapan Soylu, “Şimdiye kadar yetiştirdiğim en büyük jackfruit meyvesi 6,5 kilogram ağırlığında” dedi. Alanya’nın Uğrak Mahallesi Aydap mevkisinde gerçekleştirilen hasatta, jackfruitun sınırlı üretimi nedeniyle talebe karşılık veremediklerini söyleyen Soylu, “Dünyanın en büyük meyvesi” olarak bilinen jackfruit, Güneydoğu Asya kökenli tropikal bir meyve olup, 40-50 kilogram ağırlığına ulaşabiliyor.

YETİŞTİRİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Tunahan Soylu, jackfruitun Türkiye’de yetişme şartlarını araştırdığını belirtti. “Dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen jackfruit meyvesinin Türkiye’de yetişip yetişemeyeceğini merak ettim” diyen Soylu, 5 yıl önce Vietnam’dan temin ettiği çekirdekleri Alanya’daki bahçesine diktiğini ifade etti. Jackfruit ağacının meyve vermesinin uzun bir süreç aldığını ve her zaman başarı sağlanamadığını belirten Soylu, geçen yıl eylül ayında ilk hasadı aldıklarını, bu yıl ise ikinci hasadı yaptıklarını kaydetti.

TALEP VE FİYAT ARTISI

Soylu, jackfruit meyvesinin yoğun ilgi gördüğünü ve “Ülkemizde popüler hale geldi ve talep hızla arttı” ifadesini kullandı. Ancak mevcut üretim miktarının talebi karşılamaya yetmediğinin altını çizen Soylu, jackfruit meyvesinin Türkiye’de yüksek fiyattan alıcı bulduğunu ve kilosunu 600 TL’den sattığını belirtti. “Fiyat belirlemede bir standardizasyon yok, bu nedenle talep doğrultusunda fiyatlar değişiklik gösterebiliyor” dedi.

Soylu, jackfruit gibi hassas tropikal meyvelerin, Türkiye’nin değişken ikliminde yetiştirilmesinin zor olduğunu aktardı. Alanya’nın don görmeyen bölgelerinde yetiştirilebildiğini, ancak iklimsel faktörlerin çok önemli olduğunu belirtti. “İlk diktiğimiz sene don olayı yaşandı, ağacın uç yaprakları yandı. Yine de bölgenin genel iklimi ılıman olduğu için denemeye devam ettik” diye ekledi.

TOPLUMSAL FAYDA VE YENİ FIRSATLAR

Tunahan Soylu, jackfruitun zengin vitamin içeriği ile sağlığa yararlarından da bahsetti. “C vitamini, potasyum, magnezyum ve B vitaminleri bakımından zengin olan jackfruit, bağışıklık sistemini destekliyor” dedi. Ayrıca, vegan mutfaklarında da kullanıldığını belirten Soylu, “Hasat zamanı, bu kokuyu aldığımızda başlıyor” diye konuştu.

GELECEK İÇİN ÜMİT VEREN ADIMLAR

Soylu, jackfruit gibi meyvelerin Türkiye’de tarıma yeni bir bakış açısı kazandırabileceğini ve ekonomi için faydalı olabileceğini düşünüyor. Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de jackfruit meyvesinin deneme aşamasında olumlu sonuçlar verdiğini ifade ederek, “Bu meyvenin denize yakın ve rakımı 100 metreyi geçmeyen alanlarda yetişebildiğini gözlemledik” dedi. Gelecek yıllarda jackfruitun daha geniş alanlarda yetiştirilmesi için çalışmalar yapılacağına inandıklarını belirtti.