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Vietnam İlk Serbest Ticaret Bölgesi Kuruluyor

DA NANG’DA SERBEST TİCARET BÖLGESİ KURULUYOR

Vietnam hükümeti, ülkenin orta kesiminde yer alan Da Nang kentinde ilk serbest ticaret bölgesinin kurulmasına onay verdi. Yerel VnExpress gazetesinin haberine göre, yaklaşık 1.881 hektarlık bir alanı kapsayacak olan bu bölgenin, Asya Pasifik’te önemli bir ekonomi, lojistik ve teknoloji merkezi olacağı öngörülüyor.

BAĞLANTI NOKTASI OLACAK

Da Nang Serbest Ticaret Bölgesi’nin uzun vadede hem küresel hem de bölgesel tedarik zincirlerinde kritik bir bağlantı noktası oluşturması planlanıyor. Şu anda Da Nang, Vietnam’da aynı anda yüksek teknoloji parkı, derin su limanı, uluslararası havalimanı ve genişleyen bir lojistik ağına sahip olan tek şehir olarak dikkat çekiyor.

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