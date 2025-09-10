Vietnam Kripto Düzenleme Dönemi Başladı

YENİ DÜZENLEMELERİN İLK ADIMLARI

Vietnam Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc’un imzaladığı karar, kripto varlık sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor. Hemen yürürlüğe giren düzenlemeler, sektörde sıkı kontrol mekanizmaları oluşturuyor. Bu adım, Vietnam’ın kripto para benimsenme konusundaki liderliğini güçlendiriyor.

PİLOT PROGRAMIN DETAYLARI

Vietnam Hükümeti, pilot programın kripto işlemlerinin ihraçtan ticarete kadar tüm aşamalarında Vietnam dongu kullanımını zorunlu kıldığını bildiriyor. Bu düzenleme, ülkenin finansal egemenliğini koruma amacı taşıyor. Yeni çerçeve, kripto varlık ihraççılarının Vietnam işletmeleri olmasını ve Şirketler Kanunu kapsamında şirket veya anonim şirket olarak tescil edilmesini şart koşuyor. Bu gereksinim, yerel kontrolü artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Düzenleme, kripto varlıkların desteklenmesi konusunda katı kısıtlamalar getiriyor. Fiat para birimleri ve menkul kıymetlerle desteklenen varlıkların ihracına kesin yasak konulurken, sadece gerçek varlıklara dayalı projelerin onaylanacağı belirtiliyor. Kripto varlıkların yabancı yatırımcılara sunulması da Maliye Bakanlığı tarafından lisanslanan kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu sistem, uluslararası sermaye girişini kontrollü şekilde yönetmeyi hedefliyor.

İLKELER VE HEDEFLER

Vietnam hükümeti, pilot uygulamanın ihtiyat, kontrol, güvenlik, şeffaflık ve verimlilik ilkeleri ile katılımcıların hak ve çıkarlarının korunması temelinde yürütüleceğini vurguluyor. Bu yaklaşım, kripto sektöründe yenilik ile düzenleme arasında bir denge kurmayı amaçlıyor.