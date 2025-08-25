Vijecnica Kütüphanesi Yeniden Açıldı

ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bosna Hersek’teki savaşta Sırp birliklerinin bombardımanıyla 33 yıl önce yakılan Vijecnica Kütüphanesi’nde anma töreni yapıldı. Bosna Hersek Milli ve Üniversite Kütüphanesi (NUBBiH) tarafından organize edilen etkinlikte, Dino Residbegovic bir müzik dinletisi sundu ve “Hatıraların Alevinde” adlı bir belgesel gösterildi. Törende konuşma yapan NUBBiH Direktör Vekili Adisa Zero, “Vijecnica’nın Bosna Hersek’in ortak kültürel mirası olduğunu ve acımasızca yakıldığını” belirtti. Zero, kütüphanedeki kitapları kurtarmaya çalışanlara minnettar olduklarını vurguladı ve bu amaç uğruna hayatını kaybeden çalışanları andı. Bununla birlikte, etkinlikte Vijecnica Kütüphanesi’nin açıldığı tarihten bu yana gazetelerde yer alan haberlerden oluşan bir fotoğraf sergisi de ziyaretçilere sunuldu.

VİJECNİCA KÜTÜPHANESİ’NİN TARİHİ

Vijecnica Kütüphanesi, Bosna Savaşı sırasında Sırplar tarafından yakıldığı için “Saraybosna’nın hafızası” olarak biliniyor. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki önemli sembollerden biri olan bu kütüphane, mimari stiliyle dikkat çekiyor. Yapı, Avusturya-Macaristan dönemi sırasında Endülüs mimarisi tarzında inşa edildi. Tarihi kütüphane, 25 Ağustos 1992’de Bosna Savaşı sürerken Saraybosna’yı kuşatan Sırp askerlerinin topçu ateşi sonucu çıkan yangında büyük hasar gördü. Yangın, üç gün sürdü ve 155 bin el yazması ile ülkenin ulusal arşivlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 milyon eseri yok etti. Kütüphane, yıkım öncesi Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudilere ait el yazmaları ve önemli eserlerle yaklaşık 6 milyon kitaba ve arşiv belgesine ev sahipliği yapıyordu.

RESTORASYONU VE GÜNDEME GELİŞİ

1996’da başlanan restorasyon çalışmaları 18 yıl sürdü ve kütüphane 9 Mayıs 2014’te yeniden Saraybosnalılara kapılarını açtı. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bu mekan, bir şehrin zulümden kurtuluşunun sembollerinden biri olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.