Viktor Faust, ABD’li Rakibine Karşı Ringe Çıkıyor

VIKTOR FAUST, ABD’Lİ RAKİBİYLE YÜZLEŞİYOR

Türk boks kulübü EC Boxing’in ağır sıklet boksörü Viktor Faust, 5 Nisan’da Almanya’nın Potsdam şehrinde ABD’li rakibi Rydell Booker ile karşılaşacak. Almanya’nın Hamburg kentinde yer alan EC Boxing, Faust’un bu mücadelesine büyük önem veriyor.

PROFESYONEL GÜVEN VE ÇALIŞMALAR

Sporcunun promotörü Erol Ceylan, boksörüne duyduğu güveni dile getirerek, “Viktor bugüne kadar yaptığı 13 karşılaşmanın 9’unu nakavtla almış olan elit bir boksördür. Kısa bir süre sonra kendisini dünya şampiyonu olarak görmemiz mümkündür. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN TEMPOSU VE SAKATLIK DURUMU

Antrenör Bülent Başer ise, antrenmanların iyi gittiğini vurgulayarak, “Hamburg’da yer alan tesislerimizde yoğun bir antrenman temposu içerisindeyiz. Sporcumuzun herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Amerika’daki maç sırasında kırılan kaburgaları da şu an için çok iyi durumda. Bu karşılaşmadan zaferle çıkacağımıza eminim” dedi.

TECRÜBE VE GÜÇ

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, rakibin tecrübesine dikkat çekerek, “Viktor genç olmasına rağmen güçlü yumruklara sahip, son dönemlerde tekniğini de geliştirerek, dünya şampiyonluk maçı yapmaya hazır olduğunu gösterdi” açıklamasında bulundu.

– İSTANBUL