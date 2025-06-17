Viktor Faust, Rakibini Nakavt Etti

VİKTOR FAUST’UN MUHTEŞEM NAKAVTI

Türk boks kulübü EC Boxing’in Ukraynalı ağır sıklet boksörü Viktor Faust, ABD’li rakibi Christopher Lovejoy’u ilk rauntta nakavt ederek dikkatleri üzerine çekti. Almanya’nın Kiel kentinde düzenlenen boks gala gecesinde ringe çıkan Faust, gösterdiği etkileyici performansla dünya sıralamasında yerini daha da yükseltti.

GALİBİYETİN ANLAMINI VURGULADILAR

EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, muhteşem galibiyete dikkat çekerek, “Amerikalı rakibimiz 22 maçının 20’ini nakavtla sonlandırmış bir nakavt canavarıydı. Çok boksör onunla ringe çıkmaya korkuyordu. Fakat biz zirveye giden yolun dikenlerle dolu olduğunu bildiğimiz için kendisiyle ringe çıktık ve onu kendi silahıyla vurarak karşılaşmanın ilk raundunda nakavt ettik” ifadelerini kullandı.

ANALİZ VE STRATEJİ ÖN PLANDA

EC Boxing Başantrenörü Bülent Başer, rakibin dünya ringlerinde önemli bir isim olduğunu belirtti. “Biz de ona göre antrenman yaparak taktikler geliştirdik. Sporcumla aylarca rakibin kasetlerini izleyerek analizler yaptık. Rakibin tehlikeli olduğunu bildiğimiz için ilk fırsatta yatırmaya karar verdik ve bu düşüncemiz de mükemmel bir sonuç verdi” diye konuştu. Bunun yanı sıra kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcu Viktor Faust’un uzun kol avantajını iyi kullandığını vurguladı.