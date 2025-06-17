Viktor Faust, Rakibini Nakavt Etti

VIKTOR FAUST’UN GALİBİYETİ

Türk boks kulübü EC Boxing’in Ukraynalı ağır sıklet boksörü Viktor Faust, ABD’li rakibi Christopher Lovejoy’u ilk rauntta nakavt etti. Almanya’nın Kiel kentinde gerçekleştirilen boks etkinliğinde ringe çıkan Viktor Faust, güçlü bir performans sergileyerek dünya sıralamasında yukarı doğru bir ivme kazandı. Bu galibiyet, kulübün başarısını daha da pekiştirdi.

EROL CEYLAN’IN AÇIKLAMALARI

EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, bu muhteşem galibiyeti vurgularken, “Amerikalı rakibimiz 22 maçının 20’sini nakavtla sonlandırmış bir nakavt canavarıydı. Çok boksör onunla ringe çıkmaya korkuyordu. Fakat biz zirveye giden yolun dikenlerle dolu olduğunu bildiğimiz için kendisiyle ringe çıktık ve onu kendi silahıyla vurarak karşılaşmanın ilk raundunda nakavt ettik” dedi. Bu açıklamalar, kulübün kendine olan güvenini ve rakiplerine karşı cesaretini yansıtıyor.

BÜLENT BAŞER’IN STRATEJİSİ

EC Boxing Başantrenörü Bülent Başer, rakibin dünya ringlerinde tanınan önemli bir figür olduğunun altını çizerken, “Biz de ona göre antrenman yaparak taktikler geliştirdik. Sporcumla aylarca rakibin kasetlerini izleyerek analizler yaptık. Rakibin tehlikeli olduğunu bildiğimiz için ilk fırsatta yatırmaya karar verdik ve bu düşüncemiz de mükemmel bir sonuç verdi” şeklinde konuştu. Bu stratejik yaklaşım, galibiyeti getiren ana faktörlerden biri oldu.

VEDAT ALYAZ’IN GÖRÜŞLERİ

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, Viktor Faust’un uzun kol avantajını etkili bir şekilde kullandığını belirtti. Bu durum, Faust’un ringdeki başarısını artıran önemli bir unsurdu. Elde edilen bu başarılar, EC Boxing’in uluslararası alandaki kariyerini güçlendirmeye devam ediyor.