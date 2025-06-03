Viktor Gyökeres’in Gelecek Takımı Merak Ediliyor

GÖRÜŞMEDE BÜYÜK GAFA

Sporting ile dikkat çekici bir sezon geçiren Viktor Gyökeres’in yeni takımının ne olacağı merakla bekleniyor. Eski takım arkadaşı Leo Ostigard, bu süreçte dikkat çeken bir gaf yaptı. Gyökeres, Brighton, St. Pauli ve Coventry’de birlikte forma giydiği Norveçli stoper Ostigard ile bir görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

ARSENAL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Görüşme sırasında Ostigard, Gyökeres’e yaz planlarını sordu. Gyökeres, bu soruya “Henüz bilmiyorum” şeklinde yanıt verdi. Ancak Hoffenheim forması giyen Ostigard, o anda büyük bir gaf yaparak eski takım arkadaşının yeni durağı hakkında bilgi verdi. “Arsenal ile her şeyi imzaladığında bana mesaj gönder.” dedi. Bu sözler karşısında şaşıran Gyökeres, sadece “Evet” diyerek cevap verdi.

SÖYLENTİLERİ GÜÇLENDİREN GELİŞME

Bu video görüşmenin ardından, Gyökeres’in Arsenal formasını giyeceği iddiaları güçlendi. Avrupa’nın birçok dev kulübüyle anılan Gyökeres’in kariyerindeki bu yeni aşama, futbol camiasında merakla takip ediliyor.