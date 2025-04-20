Vila Nova’nın Gol Sevinci Yüzünden Kırmızı Karte

BÜYÜK ATEŞKES

Brezilya Serie B’nin 3. haftasında oynanan Goias–Vila Nova karşılaşması, 2-2’lik beraberlik ile tamamlandı. Ancak bu maç, sadece gollerle değil, son dakikada yaşanan bir olayla da dikkat çekti. Vila Nova, 89. dakikada Arilson’un kaydettiği golle eşitliği sağladıktan sonra, sağ bek Elias’ın gol sevinci, özellikle Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile yapılan benzerlikle gündem oldu. Elias, gol sevincini elini kulaklarına götürerek kutladı.

CİDDİ YANLIŞ ANLAŞILMA

Elias’ın Icardi ile özdeşleşen bu gol sevinci, ona pahalıya mal oldu. Aynı sevinç sırasında ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı. Bu olay, Brezilya basınında geniş bir yankı buldu ve bazı gazeteler, verilen cezanın utanç verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, hakem raporunda Elias’ın bu sevinciyle “Rakip taraftarlara karşı kışkırtıcı ve alaycı hareketler yaptığı” belirtildi. Bu durum, tartışmalara yol açtı ve futbol camiasında çeşitli yorumlara neden oldu.