Villa Ve Yat Kiralama Dolandırıcılığı

YENİ DOLANDIRICILIK AĞI ORTAYA ÇIKTI

Samsun’da villa ve yat kiralama sözüyle 200’den fazla kişiyi 2 milyon TL dolandıran iki kişi, mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca bir kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir dolandırıcılık sistemini ortaya çıkardı.

ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMLERİ VE MALİ ZARAR

Şüphelilerin, sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri aracılığıyla villa, bungalov ve yat kiralamak için ilanlar vererek vatandaşlarla iletişim kurduğu belirlendi. Güven sağladıktan sonra kapora, depozito, sigorta ve gecelik ücret adı altında para talep ettiler. Yapılan polis incelemesinde, 200’den fazla tatilcinin bu yöntemle mağdur edildiği ve yaklaşık 2 milyon TL’lik haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

POLİS OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLENLER

Samsun polisi, Muğla’da düzenlenen operasyonda D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Lübnan uyruklu Z.H. (23) adlı kadını gözaltına aldı. Çetenin diğer bir üyesi M.Y. (35) ise Zonguldak Cezaevi’nde bulunmaktaydı. Zonguldak ve Muğla’da yapılan aramalarda 61 adet sentetik ecza, 12 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İFADELER VE MAHKEME SONUÇLARI

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan D.E.A., O.Ç. ve Z.H., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.E.A. ve O.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Z.H. ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.