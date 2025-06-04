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Villeurbanne’de Kur’an-ı Kerim Yakıldı

CAMİYE GİREN KİŞİ YAKALANDI

Fransa’nın Rhone vilayetindeki Villeurbanne kentinde bir kişi camiye girip Kur’an-ı Kerim yakarak Müslüman karşıtı bir eylem gerçekleştirdi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, bu olayda yer alan zanlı, Lyon şehri civarında yakalandı.

PSIKOLOJIK DURUMU GÜNDEMDE

Lyon Savcılığı, yakalanan kişinin “psikolojik olarak kırılgan” bir durumda bulunduğunu ifade etti. Olay, 2 Haziran’da Villeurbanne’daki Errahma Camisi’nde sabah namazından 20 dakika önce meydana geldi. İlgili kişi, camiye girdiği anda Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti. Yaktığı Kur’an’ın kalıntılarını caminin kapısına bırakan şahıs, ardından olay yerinden kaçmayı başardı.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Müslüman karşıtı bu eylem, toplumda büyük bir tepki aldı. Olayın hemen ardından birçok kişi, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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