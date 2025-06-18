Vinç, Arızalı Metrobüsü Çekti Bariyere Çarptı

KAZA ANINDA YAŞANILANLAR

Haliç Köprüsü’nde bir arızalı metrobüsü çeken vinç, bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan metrobüste hasar oluştu, ayrıca vinç ve metrobüsün şoförü yaralandı. Bu kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde çift yönlü aksamalar meydana geldi. Olay, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu üzerindeki Haliç Köprüsü’nde gerçekleşti.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Alınan bilgilere göre, Edirnekapı istikametinde arızalanan metrobüsü çeken vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda D-100 karayolu ile metrobüs yolunu ayıran çelik bariyerlere çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve İETT ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan çekici şoförü ve metrobüs şoförü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK AKIŞI VE METROBÜS SEFERLERİ

Kaza dolayısıyla metrobüs hattında seferler aksadı, ancak metrobüsün çekilmesiyle çift yönlü oluşan yoğunluk normale dönmeye başladı. Polis, D-100 Karayolu’ndaki trafik akışını kontrollü bir şekilde düzenledi. Kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.