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Vinç Halatı Koptu, 3 İşçi Yaralandı

VİNÇ OPERASYONUNDAKİ KAZA

Isparta’da yapımı süren bir üst geçit çalışmaları esnasında, vincin kaldırdığı demir yüklü halat birden koptu. Bu olay sonucunda 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, sabah saat 11.00 civarında Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde, Yeni Otogar karşısında gerçekleşti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, üst geçit köprüsünde gerçekleştirilen vinç kaldırma işlemi esnasında demir yüklü halat aniden koptu. Olayda vinç operatörü Davut A. (45) ile işçiler Veysel D. ve Osman B. hafif yaralar aldı. O sırada kazaya tanıklık eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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