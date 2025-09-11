Vincent Aboubakar Transferinde Sorunlar Yaşandı

TRANSFERDE PÜRÜZLER ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Türkiye’de Atakaş Hatayspor forması giyen 33 yaşındaki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Brezilya Ligi’nin takımlarından Sao Paulo’ya transfer olma aşamasındaydı, ancak süreçte bazı sorunlar ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan bilgilere göre, Sao Paulo, uzun süre serbest durumda kalan Aboubakar ile iletişime geçti ve Kamerunlu futbolcu ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda transferde belli bir ilerleme sağladı. Ancak daha sonra Aboubakar’ın taleplerinin değiştiği ifade ediliyor.

MAAŞ TALEBİ TRANSFERİ ETKİLEDİ

33 yaşındaki deneyimli futbolcunun yıllık 3.5 milyon euro maaş talep ettiği, ancak Sao Paulo’nun bu rakamı fazla bulduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmediği bildirildi. Brezilya ekibinin yöneticilerinin Aboubakar’a bu durum sonrasında telefonla ulaşıp sitem ettiği aktarıldı. Hatayspor formasıyla geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Aboubakar, 8 gol atıp 2 asist yaptı.