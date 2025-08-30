Vincenzo Montella: Eksik Yapıldığını Düşünüyorum

VINCENZO MONTELLA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi TRT Spor’da yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İtalyan teknik adam, kadro tercihleri, oyuncuların form durumu ve eleştiriler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

KADRO SEÇİMLERİ VE MOTİVASYON

Montella, kadro tercihlerinde en iyi kararları almak için çaba harcadığını ifade ederek, “Kadro konusunda her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Form konusunda beklendiği gibi üst seviyededir. Çok motive hissediyoruz. Bütün hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Her seferinde geniş bir kadro çağırıyorum. Gelecekte bizim için önemli olacak futbolcuları da dahil etmeye çalışıyoruz bu atmosferi görmeleri için” dedi.

İLK MAÇIN KRİTİK ÖNEMİ

Elemelerdeki ilk karşılaşmanın kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Montella, Gürcistan deplasmanının zorluğuna dikkat çekerek, “İlk maç bizim için çok önemli, çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Objektif olmak gerekirse en zorlu gruplardan bir tanesi bizimkisi” açıklamasında bulundu.

TÜRK TAKIMLARININ AVUROPA’DA ELEMESİ

Türk takımlarının Avrupa kupalarına veda etmesinin üzüntü verici olduğunu dile getiren Montella, “Dün takımlarımızın Avrupa’dan elenmesi beni derinden üzdü. Takımlarımız Avrupa’da ne kadar devam ederse futbolcularımız da o kadar deneyim kazanmış oluyor” diye konuştu.

TRANSFER HABERLERİNE YANIT

A Milli Takım kadrosundaki Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi futbolculara yönelik transfer iddialarının mental durumları nasıl etkileyebileceği konusunda sorulan bir soruya Montella, “Barış Alper Yılmaz sezona harika başlangıç yaptı. Uğurcan Çakır belki de geçmiş yıllardaki performansını yakaladı, o da çok iyi başladı. Hakan Çalhanoğlu’nun bir kırmızı kart sonrası daha az oynama durumu oldu. Kerem Aktürkoğlu çok önemli seviyede oynanan bir turnuvada, çok önemli bir gol attı. Bu transferleri mental anlamda beni düşündürmedi. Zaten ben her kampta ‘Kulüp takımlarınızda yaşadıklarınızı unutun’ derim” yanıtını verdi.

GÜNAY GÜVENÇ ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Günay Güvenç’i kadroya almaması nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt veren Montella, sosyal medyadaki yorumları takip etmediğini belirterek, “Çok şanslıyım, sosyal medyayı takip etmiyorum. Hakkımda ne denildiğini bilmiyorum. ‘Şunu al’ diyenlere ‘Kimin yerine?’ diye sormak isterdim, gülmek için… Bazen oyuncuları alamadığım için üzülüyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum” açıklamasını yaptı.

ARDA GÜLER’İN YETENEĞİ

Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında da yorumda bulunan Montella, “Arda Güler oynadığında futbolun tanımı! İnanılmaz bir yeteneği var. Genç yaşta Real Madrid gibi takımlara gidenler, böyle adım adım ilerler. Yaşı çok genç ve tabiri caizse gelişmeye mahkum” şeklinde konuştu.

KADRODAKİ OYUNCULAR HAKKINDA GÖRÜŞLER

Montella, kadro ile ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Eren Elmalı son dönemde gelişen bir futbolcu. Kanatta da iyi işler yaptığı gördük. Ferdi Kadıoğlu sakatlıktan çıktı, geri gelmesi çok önemli. Orta sahada iki kişi oynuyor ama beş kişi çağırdık. Orta sahamızın iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum” dedi.

FORVET HATTI VE YABANCI SINIRI

Deneyimli teknik direktör, forvet seçeneklerinin sınırlı olduğunu vurgulayarak, “Forvet anlamında çok seçim şansımız yok! Birçok takımın forvet hattı yabancı oyunculardan oluşuyor” ifadelerini kullandı. Yabancı sınırı ile ilgili görüşünü de paylaşan Montella, “Kaliteli Türk futbolcuları oynar! Yabancı sınırı ile ilgili düşüncem bu” yanıtını verdi.

EXİKLERİ GİDERME ÇABASI

Son olarak, her maçın ve puanın önemli olduğunu belirten Montella, “24 yıldır Dünya Kupası’na gidilememiş, demek ki bir şeyler eksik yapıldı. Biz bu eksikleri gidererek, sahada terimizin son damlasına kadar savaşarak mücadele etmek istiyoruz. Bunu takım olarak değil, ülke olarak yapmak istiyoruz. Bizim için her maç, her puan çok önemli. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

GENÇ OYUNCULARI TAKİP EDİYORUZ

Montella, Galatasaray’ın genç yeteneği Arda Ünyay hakkında, “Arda Ünyay’ı takip ediyoruz. Bütün futbolcuları takip ediyoruz. Gelişim süreçleri uygun olduğunda da oynatırız” şeklinde açıklama yaptı.

İRFAN CAN KAHVECİ VE HAKAN ÇALHANOĞLU’NA ÖVGÜLER

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci hakkında ise “İrfan Can Kahveci, bizimle birlikte çok muazzam performanslar gösterdi ve birçok problem çözdü. Yeteneğini ve neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Farklı bir kanat oyuncusu, içeri doğru oynamayı sever. Yapısından dolayı da orta sahada da oynayabilir” dedi. Hakan Çalhanoğlu için de Montella, “Dünya futboluna baktığımda, pozisyonu olarak Hakan Çalhanoğlu’ndan daha iyi bir oyuncu göremiyorum. Oyun kurucu pozisyonunda en iyisi! Çok büyük futbolcu” sözlerini kullandı.