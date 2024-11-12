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Spor

Vincenzo Montella’nın Yeni Takımında İddialar!

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TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİKLERİ

İtalya Serie A’da bekleneni veremeyen Roma, sezona istediği gibi başlayamadı. Bu durum, ilk 12 hafta içinde 2 teknik adam değişikliği ile sonuçlandı. Daniele De Rossi’nin ardından takımın başına gelen Ivan Juric’in de sözleşmesi sona erdi.

YENİ ADAYLAR

İtalya kulübünde gözler, olası yeni teknik adam Vincenzo Montella’ya çevrildi. Geçtiğimiz dönemlerde Montella’nın ismi, Roma ile anılmıştı. Bu gelişmeler, Roma’nın sezonun geri kalanındaki performansını etkileyecek.

SERBEST KALMA BEDELİ

İtalyan ekibinin yeni teknik adam tercihi, takımın geleceği için oldukça önemli bir konu oluyor. Montella gibi isimlerin gelişi, Roma’nın performansını yükseltmeye yardımcı olabilecek.

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