Vincenzo Montella, Türk vatandaşlığı bekliyor

TEKNİK DİREKTÖR TELEFONDA RİVA’DA ONLARLA BULUŞTU

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemeleri için iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerine ve zorlu bir yolculuğa çıktıklarına dikkat çekti. İtalyan hoca, “Avrupa Şampiyonası’na göre biraz daha oturmuş bir kadro var elimizde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız” ifadesini kullandı. Sözleşmesinin uzatılmasıyla gündeme gelen Türk vatandaşlığı konusunda da “Hala teklif edilmesini bekliyorum” açıklamasını yaptı. Ayrıca futbolcularla olan bağını da gülümseyerek, “Belki de Türk kanına sahibimdir” sözleriyle ifade etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Montella, milli takımın hedeflerini ve oyuncuların durumunu değerlendirdi.

HEDEF DÜNYA KUPASINA KATILMAK

Dünya Kupası’na katılma hedefinin altını çizen Montella, 24 yıldır katılamadıkları bir turnuva olduğunu vurguladı. “Hedeflerimizi ve tüm enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli rakip olan Gürcistan’la karşılaşacağız. Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’de herkesin “Dünya Kupası’na artık mutlaka katılmalıyız” düşüncesinin baskı oluşturup oluşturmadığı ile ilgili de görüş bildiren Montella, “Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz, futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak performans göstermeli ve yürümek zorundayız” dedi. A Milli Takım’ın her zaman büyük hedeflere sahip olması gerektiğini belirten Montella, Dünya Kupası’na direkt katılım hedefini de normal bir durum olarak değerlendirdi.

ÖNCE İLK MAÇI ATLATACAĞIZ

Direkt katılım için acele etmemek gerektiğine de dikkat çeken Montella, “İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek. Gönül ister ki hemen direkt katılalım ama maç maç gitmemiz gerekiyor. Adım adım ilerleme felsefesiyle istediğimiz hedefleri tutturmaya çalışacağız. Özellikle direkt gidersek benim açımdan mental olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Şaka bir yana hepimiz Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

İYİ BİR AİLE ORTAMINDAYIZ

A Milli Takım’da futbolcularla iyi bir bağ kurmanın önemine değinen Montella, bunun nedeninin iyi bir aile ortamı olduğunu belirtti. “Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakmak inanılmaz zor. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini hissediyorum. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor. Belki de Türk kanına sahip de olabilirim. Gerçekten sıcak bir ilişkimiz var. Bütün futbolcularla bire bir görüşmeye çalışıyorum. Modern futbolda ilişkiler çok daha önemli hale geldi” sözlerini dile getirdi.

VATANDAŞLIK TEKLİFİNE BEKLEYİŞ

Montella, sözleşmesinin uzatılmasıyla gündeme gelen Türk vatandaşlığına ise “Hala teklif edilmesini bekliyorum” şeklinde yanıt verdi. Süper Lig’deki önemli oyuncuların Türkiye’ye gelmesinin, Avrupa’daki birçok futbolcunun da dikkatini Türkiye’ye çektiğini kaydeden Montella, “Çok önemli isimler geldi. Abraham da bu isimler arasında. Bu futbolcular Süper Lig’e güzel bir spot ışığı tuttu” ifadesini kullandı.