Vincenzo Montella, Türk vatandaşlığı teklifini bekliyor

TEKNİK DİREKTÖR MONTEALLA’DAN HAZIRLIK AÇIKLAMASI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemelerine yönelik iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve zor bir yola çıktıklarını belirtti. İtalyan teknik adam, “Avrupa Şampiyonası’na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız” ifadelerini kullandı. Montella, Türk vatandaşlığıyla ilgili gelen bir teklife dair, “Hala teklif edilmesini bekliyorum” dedi ve futbolcularla olan bağını “Belki de Türk kanına sahibimdir” şeklinde açıkladı. Riva’daki kamp tesislerinde soruları cevaplandıran Montella, rakiplerin değerlendirilmesi, milli takımın hedefleri ve futbolcuların durumu hakkında bilgiler verdi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Dünya Kupası’na katılma hedefinin önemini vurgulayan Montella, “24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan’la karşılaşacağız” dedi. Gürcistan’ın son dönemdeki gelişimini takdir eden Montella, Türk futbolunda herkesin “Dünya Kupası’na artık mutlaka katılmalıyız” düşüncesinin normal olduğunu ifade etti. Hedefin büyük olması gerektiğine inanan Montella, futbolcuları en iyi şekilde hazırlamayı ve iyi bir performans sergilemeyi amaçladıklarının altını çizdi.

ADIM ADIM İLERLEMEYİ HEDEFLİYORUZ

Dünya Kupası’na direkt katılım hedefini normal karşılayan Montella, acele eden bir tavır izlemeleri gerektiğine dikkat çekti. “Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek” diyen Montella, Dünya Kupası’na katılmak için kolektif bir strateji geliştirdiklerini belirtti. İlerleme felsefesi ile hedeflere ulaşmayı planladıklarının altını çizen Montella, “Şaka bir yana hepimiz Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz” dedi.

OYNAYAN FUTBOLCULARLA GÜÇLÜ BAĞLAR KURUYOR

A Milli Takım’da futbolcularla sağlıklı ilişkiler kurmanın önemini vurgulayan Montella, “Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her seferinde hissediyorum” dedi. İyi bir aile ortamı yaratarak çalışan Montella, “Herkesle yakın temasta olmaya çalışıyorum” ifadeleriyle samimiyetini belirtti.

VATANDAŞLIK TEKLİFİ BEKLİYOR

Montella, Türk vatandaşlığı ile ilgili haberlerin gündeme gelmesi üzerine “Hala teklif edilmesini bekliyorum” şeklinde konuştu. Türkiye’ye gelen önemli oyuncuların Avrupa’daki diğer futbolcuların dikkatini çektiğini belirten Montella, “Süper Lig’e güzel bir spot ışığı tuttu” dedi. A Milli Takım’ın hedefleğiydikleri başarıda bu yeni isimlerin katkısının önemli olduğunu vurguladı.