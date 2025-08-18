Vincenzo Montella, Türk vatandaşlığı teklifini bekliyor

TEKNİK DİREKTÖR MONTELLA’DAN AÇIKLAMALAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemelerine en iyi şekilde hazırlandıklarını ve zorlu bir süreçte olduklarını ifade etti. İtalyan çalıştırıcı, “Avrupa Şampiyonası’na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu. Sözleşmesinin uzatılmasının ardından gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak “Hala teklif edilmesini bekliyorum” diyen Montella, oyuncularla kurduğu bağ hakkında “Belki de Türk kanına sahibimdir” ifadelerini kullandı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde soruları yanıtlayan Montella, rakipleri değerlendirmenin yanı sıra milli takımın hedeflerini ve futbolcuların durumunu da aktardı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Dünya Kupası’na katılmanın hedef olduğunu vurgulayan Montella, “24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve tüm enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan’la karşılaşacağız. Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz. Avrupa Şampiyonası’na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız” dedi. Türkiye’deki hemen herkesin “Dünya Kupası’na artık mutlaka katılmalıyız.” yorumunun baskı oluşturup oluşturmadığıyla ilgili olarak Montella, “Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz, futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak performans göstermeli ve yürümeliyiz. Bunu çok istiyoruz ve bunu başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

BÜYÜK HEDEFLER VE ADIM ADIM İLERLEME

A Milli Takım olarak hedeflerin sürekli büyük olması gerektiğini vurgulayan Vincenzo Montella, Dünya Kupası’na direkt katılma hedefini de normal karşıladığını açıkladı. Organizasyona doğrudan katılım için acele etmeleri gerektiğine dikkat çeken Montella, “Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek. Gönül ister ki hemen direkt katılalım ama maç maç gitmemiz gerekiyor. Adım adım ilerleme felsefesiyle istediğimiz hedefleri tutturmaya çalışacağız. Özellikle direkt gidersek benim açımdan mental olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Şaka bir yana hepimiz Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz” dedi.

A Milli Takım’da futbolcularla güçlü bir bağ kuran Vincenzo Montella, bunun nedeninin iyi bir aile ortamı oluşturması olduğunu belirtti. “Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her zaman hissediyorum. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor ve bunu görmek beni mutlu ediyor. Belki de Türk kanına sahip de olabilirim. Gerçekten sıcak bir ilişkimiz var. Bütün futbolcularla her zaman bire bir görüşmeye çalışıyorum. Modern futbolda ilişkiler çok daha önem kazandı ve bazı konulardan çok daha önce geliyor. Herkesle yakın temasta olmaya çalışıyorum” diye ifade etti.

TÜRK VATANDAŞLIĞI TEKLİFİ BEKLENTİSİ

Montella, sözleşmesinin uzatılmasının ardından gündeme gelen Türk vatandaşlığı hakkında “Hala teklif edilmesini bekliyorum” dedi. Osimhen, Jhon Duran, Orkun Kökçü gibi oyuncuların Türkiye’ye gelmesinin Avrupa’daki pek çok futbolcunun dikkatini Türkiye’ye çektiğini belirten Montella, “Çok önemli isimler geldi. Abraham da bu isimler arasında. Bu futbolcular Süper Lig’e güzel bir spot ışığı tuttu. Süper Lig’in diğer futbolcuların gözünde albenisinin arttığını da düşünüyorum” ifadelerini kullandı.